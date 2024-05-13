Суд арестовал начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которого упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Джахангира Халилова в СИЗО до 10 июля.

Ранее начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Автобус с 20 пассажирами упал в Мойку днем 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Суд заключил его под стражу до 9 июля.

В результате происшествия погибли 7 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Следователи также провели обыски в офисе компании-перевозчика. Планируется провести ряд экспертиз, которые помогут определить состояние автобуса.

