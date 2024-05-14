Дело по факту падения автобуса в Мойку передано в центральный аппарат СК

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело по факту падения автобуса с людьми в реку в Санкт-Петербурге передали в центральный аппарат СК, сообщается в телеграм-канале ведомства.



По данным СК, исполняющий обязанности руководителя ГСУ по городу Олег Бобков доложил о ходе расследования председателю СКР Александру Бастрыкину.



"По результатам заслушивания глава ведомства принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России", – уточнили в пресс-службе.

Автобус оказался в воде после аварии в районе Поцелуева моста, произошедшей 10 мая. В момент трагедии внутри транспорта находились 9 человек. В итоге погибли 7 человек, выжил лишь один пассажир и водитель.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Водитель был задержан и чуть позже арестован. Позднее против мужчины открыли еще одно производство из-за фиктивной регистрации иностранцев.

Также в СК возбудили уголовное дело против гендиректора компании-перевозчика из-за фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Мужчину арестовали.

