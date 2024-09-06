ДТП с Gelandewagen произошло в районе "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал "Первый Московский"

ДТП с участием Gelandewagen произошло в районе "Москва-Сити". О происшествии рассказали в Центре организации дорожного движения.

Авария случилась в районе Шелепихинской набережной. Автомобилист не справился с управлением и наехал на строящийся подземный переход.

"В аварии никто не пострадал", – передает Агентство "Москва" сообщение ЦОДД.

Специалисты Госавтоинспекции сейчас выясняют детали происшествия.

Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО.

В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

