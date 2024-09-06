06 сентября, 16:37Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Два человека получили травмы в аварии на юго-западе Москвы. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в телеграм-канале.
Предварительно, на Молодежной улице в районе дома 3 водитель Geely на нерегулируемом переходе наехал на двух пешеходов – женщину и ребенка. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее в районе Шелепихинской набережной произошла авария с участием Gelandewagen. Водитель не справился с управлением и наехал на строящийся подземный переход. Пострадавших нет.
Также на Преображенской площади в районе дома 7А водитель электробуса № 604 не справился с управлением и выехал с проезжей части. Пассажиры и сам водитель не пострадали.
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