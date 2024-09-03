ДТП с электробусом произошло на Преображенской площади

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Дорожная авария произошла на Преображенской площади в районе дома 7А. Предварительно установлено, что водитель электробуса № 604 не справился с управлением и выехал с проезжей части, сообщили в Дептрансе Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры и сам водитель в результате ДТП не пострадали.

По данным департамента, водитель, который находился за рулем электробуса, работает уже два года. В ведомстве добавили, что при обследовании перед сменой никаких ограничений по здоровью у него не выявили. Также водитель соблюдал режим труда и отдыха. Между тем электробус всегда вовремя проходил техобслуживание. Специалисты проверили его техническое состояние перед выходом на рейс – он был полностью исправен.

Госавтоинспекция намерена выяснить причину и все детали дорожного происшествия.

Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

