Известный фаготист Валерий Попов пострадал в ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР, фаготист Валерий Попов пострадал в ДТП на Лужнецкой набережной в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Три легковых автомобиля столкнулись в районе владения 10 около 19:00. В результате у 86-летнего мужчины диагностированы ушибы, есть подозрение на перелом ребра. Пострадавшего фаготиста направили в больницу.

Попов – советский и российский фаготист, педагог. В 1986 году ему присвоили звание Народного артиста РСФСР.

Накануне вечером ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.