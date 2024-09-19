Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Костромской области

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Поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) в телеграм-канале.

ДТП случилось 19 сентября в 00:10 на участке Сендега – Дровинки. Водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

Предварительно, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет, на движение поездов авария не повлияла. СЖД призвала водителей быть бдительными при пересечении ж/д путей и соблюдать ПДД.

Ранее на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги электричка столкнулась с грузовиком. Водитель автомобиля выехал на ж/д переезд на красный свет перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не получилось. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали, однако травмы получил водитель грузовика.