Грузовой поезд столкнулся с легковушкой на ж/д путях в Приамурье

Фото: министерство транспорта Амурской области

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях на станции Поздеевка в Амурской области, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

ЧП произошло 12 августа в 00:59 (11 августа 18:59 мск) на регулируемом необслуживаемом дежурным работником переезде. Водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Свободненская транспортная прокуратура организовала проверку.

29 июля 9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате пострадали 52 человека.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

