Администрация Волгоградской области: 52 человека пострадали в ДТП с поездом

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В результате схода вагонов поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медицинскую помощь получает 21 человек, 10 из них – дети, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

При этом пресс-служба РЖД писала, что в аварии пострадали около 140 человек, а в Росжелдоре сообщали о 55 госпитализированных.

"В тяжелом состоянии 3 человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) – будет проходить лечение в ведомственном учреждении", – уточнила администрация региона.

Кроме того, 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Тем временем пассажиры поезда № 491 Казань – Адлер отправились со станции Гремячая к месту назначения. В 10 вагонах находятся 311 человек.

"Поезд проследует измененным маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле", – говорится в телеграм-канале РЖД.

Остальные пассажиры продолжат путь со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из восьми вагонов, специально прибывшим из Волгограда.

Девять вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

