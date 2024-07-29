РЖД: водитель грузовика нарушил ПДД, выехав перед поездом под Волгоградом

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Водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

При этом машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда перед приближением к "КамАЗу" составляла 65 километров в час.

В пресс-службе администрации Котельниковского района Волгоградской области также заявили, что водитель "КамАЗа" выехал на пути, когда на светофоре горел красный свет. При этом по данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, этот железнодорожный переезд был нерегулируемым.

"Железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра", – уточнили в пресс-службе магистрали.

Несколько вагонов пассажирского поезда, который следовал из Казани в Адлер, сошли с рельсов и опрокинулись в Волгоградской области днем 29 июля. По предварительным данным, с рельсов сошли 9 из 20 вагонов и электровоз. В поезде ехали около 812 человек.

Сейчас движение поездов на участке приостановлено. Водитель грузовика госпитализирован. Также в больницу доставлены пять пострадавших, включая одного ребенка. Их состояние оценивается как стабильное. При этом на месте происшествия продолжают работать врачи, которые оказывают помощь другим пассажирам. Кроме того, туда же выехали дополнительные бригады скорой и служб медицины катастроф из близлежащих медучреждений.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура запустила проверку исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

