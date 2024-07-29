Пять пострадавших госпитализированы после схода вагонов поезда под Волгоградом

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Пятерых пострадавших, включая одного ребенка, госпитализировали после схода с рельсов и опрокидывания нескольких вагонов поезда под Волгоградом. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Всех госпитализированных доставили в стационар Котельниковской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное.

Сейчас на месте происшествия работают врачи, которые оказывают помощь всем пострадавшим. Региональные власти уточнили, что свыше 20 бригад скорой работают на месте ЧП. Кроме того, туда направят дополнительные бригады скорой и служб медицины катастроф из близлежащих медучреждений.

Работу на месте ЧП координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Вагоны пассажирского поезда, следующего сообщением Казань – Адлер, сошли с рельсов в Волгоградской области, днем 29 июля. Водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая – Котельниково и столкнулся с поездом № 491 в 12:35.

По информации оперативных служб, машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, однако это не помогло. В результате с рельсов сошли 9 из 20 вагонов и электровоз. Всего внутри находились 812 человек.

В связи с этим на участке приостановлено движение поездов. Водитель грузовика госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, железнодорожный переезд, на который выехал "КамАЗ", был нерегулируемым. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

