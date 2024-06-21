21 июня, 17:43Происшествия
Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване
Фото: cna.com.tw
Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване, в результате чего около семи человек из 500 пассажиров получили ранения, передает Центральное информационное агентство государства.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в тоннеле Циншуй в уезде Хуалянь. Предварительной причиной происшествия стало падение обломков скалы и горной породы на железнодорожные пути. При этом в агентстве отметили действия машиниста, который применил экстренное торможение и провел эвакуацию.
Ранее в Одесской области произошла диверсия на железной дороге. Местные СМИ писали, что сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна нашли металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы состав сошел с рельсов.
Также уточнялось, что похожие диверсии происходили в Николаевской и Черкасской областях.
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