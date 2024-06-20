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20 июня, 15:59

Транспорт

Движение поездов приостановлено на Ярославском направлении из-за упавшего дерева

Фото: телеграм-канал "Подслушано электрички Москвы"

Движение поездов на Ярославском направлении было приостановлено в связи с падением дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор – Болшево, рассказали представители Московской железной дороги в телеграм-канале.

Кроме того, в результате нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД было остановлено движение составов в районе станции Шарапова Охота.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады. Специалисты принимают все меры для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.

Москва и область оказались накрыты залповым ливнем днем 20 июня. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Прогнозируется, что экстремальные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня.

Ранее сообщалось, что во время урагана в Москве сильный ветер сорвал металлический лист, который ударил по трамваю на Енисейской улице. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Кроме того, на севере Москвы дерево рухнуло на мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве. На территории столицы были зафиксированы несколько случаев падения деревьев и повреждений конструкций. Специалисты оперативно распиливают и вывозят их. Они также демонтируют поврежденные шквалистыми порывами ветра сооружения.

Жителей столицы попросили не выходить на улицу во время ливня

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