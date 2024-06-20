Депторг призвал рестораторов разрешить москвичам пережидать ливни в заведениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент торговли и услуг Москвы обратился к ресторанам и кафе с просьбой предоставить возможность жителям и гостям столицы переждать дождь.

"Берегите себя и по возможности – оставайтесь дома", – обратилось ведомство к горожанам в своем телеграм-канале.

Ранее департамент торговли призывал городские кафе и рестораны укрепить конструкции летних веранд и временно не использовать их. В ведомстве отмечали, что в связи с непогодой 20 июня закрылись все фестивальные площадки.

В свою очередь, в московском Дептрансе заявили, что из-за ливня в городе могут происходить локальные задержки наземного транспорта или изменения некоторых маршрутов. В ведомстве рекомендовали жителям столицы предпочесть передвижение на метро поездкам на личном транспорте.

При этом на фоне непогоды аэропорты Шереметьево и Жуковский продолжили работать в штатном режиме. Представители авиагаваней обратили внимание, что готовы к возможным погодным изменениям.

Из-за непогоды синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности. Специалисты подчеркивали, что опасные погодные условия, по прогнозам, будут сохраняться в столице до 22 часов. Они также не исключили начало стихийных бедствий и нанесение ущерба.

