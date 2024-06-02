РИА Новости: диверсия на железной дороге произошла в Одесской области

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В Одесской области произошла диверсия на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна нашли металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы состав сошел с рельсов.

По данным источника, диверсия произошла 31 мая. Украинская служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "Диверсия". Причастных пока не установили.

Местные СМИ писали, что в последнее время на украинских железных дорогах участились поджоги релейных шкафов. Инциденты уже происходили в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

До этого ФСБ РФ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Правоохранители задержали пятерых жителей Крыма, работавших на военную украинскую разведку.

На всех фигурантов завели уголовные дела по статье о подготовке к теракту и о незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или устройств. Один из злоумышленников рассказал, что куратор попросил его с помощью взрывчатки остановить поезд для нанесения ракетного удара.