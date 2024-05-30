Задержанный украинский агент объяснил план нанесения ударов по поездам в Крыму

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Задержанный в Крыму диверсант рассказал, что куратор дал ему задание с помощью взрывчатки остановить поезд для нанесения ракетного удара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео от ФСБ РФ с показаниями подозреваемого.

По словам задержанного, координатор скинул ему данные, "где именно должно было произойти это". Диверсанту написали, чтобы он заложил взрывчатку под рельс. После остановки поезда планировалось нанесение удара ракетой.

По данным агентства, такую же информацию рассказали еще двое задержанных. Один из них уточнил, что аналогичные теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

О том, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге стало известно 30 мая. Силовики задержали пятерых жителей Крыма, работавших на военную разведку Украины.

Диверсантами руководил россиянин, который скончался в связи с детонацией взрывчатки во время ее извлечения из схрона, дополнили в ФСБ. На всех задержанных завели уголовные дела по статье о подготовке к теракту и о незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или устройств.