ФСБ задержала агента СБУ, который должен был подорвать военного в Крыму

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию СБУ с помощью СВУ должен был подорвать российского военного у его дома в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

По информации спецслужб, 30-летний мужчина разместил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда. Его задержали и завели на него уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".

Как уточнили в ФСБ, мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Сейчас он находится под стражей, заключили в пресс-службе.

Ранее ФСБ задержала пятерых жителей Крыма, работавших на военную разведку Украины и планировавших устроить серию терактов на железной дороге для того, чтобы парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. В спецслужбе уточнили, что руководил диверсантами россиянин, который по итогу скончался в связи с детонацией взрывчатки во время ее извлечения из схрона.

Остальных злоумышленников удалось арестовать. На всех диверсантов завели уголовные дела. Сейчас они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием. По словам одного из задержанных, его куратор попросил с помощью взрывчатки остановить поезд для нанесения ракетного удара.

