Бойцы Росгвардии задержали подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Бойцы Росгвардии задержали в Донецкой Народной Республике семь человек, которых подозревают в пособничестве ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители Росгвардии уточнили, что подозреваемых в пособничестве украинским силам задержали на основании информации, которая была получена от военной контрразведки.

Кроме того, сотрудники ведомства задержали 26 человек, выступавших с призывами к террористической и экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ в ЛНР сумели пресечь попытки сотрудничества граждан Украины с органами разведки Киева.

Представителям службы стало известно, что они собирали данные о местонахождении подразделений российских сил, участвующих в спецоперации, а также о прочей войсковой активности частей.

