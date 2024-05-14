Росгвардия введет обновленные правила оборота оружия на новых территориях после 2026 года

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Обновленные правила оборота оружия начнут действовать в новых регионах РФ после 2026 года. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"После 2026 года мы будем менять эту систему, когда надо будет подавать медицинские справки и так далее", – передает ТАСС слова директора Росгвардии.

Золотов добавил, что все лицензии до этого времени будут продлеваться автоматически. Он подчеркнул, что никакие пошлины не действуют при выдаче документов.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала текущего года выявили в 48 российских регионах 134 подпольных оружейников и 28 оружейных мастерских.

Всего из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, включая 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов.

