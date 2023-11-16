Ветеранам боевых действий разрешат приобретать оружие без стажа и обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ветеранам боевых действий разрешат покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа, сообщает газета "Известия".

По ее данным, в ближайшее время депутат от "Единой России" Анатолий Выборный внесет такой законопроект в Госдуму. Он рассказал, что оборот оружия в России сейчас серьезно контролируется, в связи с чем купить его можно только в определенных целях, включая самооборону и охоту.

Парламентарий напомнил, что по закону для приобретения, например, нарезного оружия нужно получить лицензию и иметь стаж владения гладкоствольным оружием. Иными словами, доступ к более серьезному виду оружия гражданин получает только при условии добропорядочного хранения гладкоствольного.

При этом, как отметил Выборный, сегодня уже есть несколько категорий граждан, для которых сделали исключение по необходимости проходить обучение безопасным навыкам владения оружием. Это действующие военные, силовики и представители органов юстиции.

Депутат заметил, что среди этих категорий нет ветеранов боевых действий, хотя именно эти люди наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия.

"Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. Они знают его специфику и имеют практические навыки безопасного владения. Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения", – сказал он.

Второй причиной актуальности законопроекта Выборный называет необходимость разгрузки и упрощения системы работы Росгвардии. По его словам, речь идет не о том, чтобы убрать контроль за выдачей оружия – ветеранам, как и другим кандидатам на его приобретение, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.

С 25 августа 2022 года в России изменился закон "Об оружии". Владельцам стало необходимо проходить техническое обслуживание. Под техническим обслуживанием понимается чистка, смазка, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов огнестрельного длинноствольного оружия.

Кроме того, законодательно закрепилось понятие ремонта гражданского и служебного оружия. Передавать оружие для ремонта можно на основании выданного Росгвардией направления. Изменения коснулись и прерывания стажа владения гладкоствольным оружием для покупки охотничьего.

Владельцы оружия получили право самостоятельно определять количество приобретаемого оружия, однако их число не должно превышать 10 единиц. Вместе с этим гражданам предоставляется право синхронизировать срок действия разрешений на имеющееся оружие.