Совфед одобрил закон, уточняющий количество оружия, которым можно владеть россиянам

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Совфед одобрил закон, уточняющий число единиц гражданского оружия, которое разрешено иметь в собственности гражданам РФ.

Согласно статье 13 закона "Об оружии", предусматриваются некоторые ограничения. Так, не больше пяти единиц установлено в отношении общего количества охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также охотничьего метательного стрелкового оружия. Касаемо огнестрельного оружия ограниченного поражения, разрешается иметь в собственности две единицы. Однако исключение составляют коллекционные виды оружия.

До 10 единиц разрешено для охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Но в этом случае у собственника обязательно должно быть право на покупку охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Уточняется, что, согласно закону, один человек может иметь в собственности не более чем 10 единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

В законе также есть условия покупки охотничьих ружей с нарезным стволом. Отмечается, что на сегодняшний день это разрешается профессиональным охотникам и тем, у кого есть охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее 5 лет.

Согласно документу, лицензию на покупку такого оружия могут получить россияне с охотничьим билетом, уже владеющие на основании разрешения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом, а также бывшие официальные владельцы такого вида оружия, если со дня истечения срока действия разрешения или его недействительности на основании самостоятельного отказа гражданина прошло не более года.

Купить такое оружие могут люди, официально имеющие в собственности не менее 5 лет охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Также из документа следует, что владельцам оружия можно отдавать его в ремонт на основании документа, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, не только производителю оружия, но и юрлицам, у которых есть необходимая лицензия.

Одновременно юрлицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, нельзя совмещать в одном торговом зале продажу оружия и других видов товаров. Исключение составляют части оружия, товары, предусмотренные для использования с оружием, конструктивно сходные с оружием изделия, а также принадлежности для спорта, охоты и рыболовства.

Ранее Госдума в заключительном чтении приняла закон об уточнении оснований для покупки охотничьего ружья. Проектом также регламентируется количество гражданского оружия, которое может находиться в собственности россиян. Уточняется, что лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом могут получить граждане с охотничьим билетом, которые уже владеют похожим оружием.

До этого в ГД по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ.