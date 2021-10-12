В РФ могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие

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У МВД и ФСБ могут появиться дополнительные полномочия при проверке граждан при получении ими разрешения на оружие. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ разработала Росгвардия с целью, чтобы оружие не попало в руки террористов или экстремистов.
"Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам РФ, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) <...> ФСБ и в соответствии с законодательством <...>, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан", – говорится в пояснительной записке.
Также предполагается, что по результатам проверки могут отобрать и уже действующее разрешение на оружие. При этом не уточняется, будет ли подвергаться дополнительной проверке ФСБ или МВД каждый претендент на право владения оружием или же эти проверки будут выборочными.
В июле этого года Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.
Документ запрещает приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием. Медкомиссию смогут проводить только медорганизации государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.
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