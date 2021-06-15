В Госдуме предложили расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие. Об этом говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия, пишет РИА Новости.
По задумке авторов инициативы, лицензия не будет доступна гражданам, имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Разрешение также не смогут получить россияне, имеющие судимость за преступление террористического характера и экстремистской направленности. Кроме того, лицензия станет недоступной для лиц, совершивших преступление в сфере пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
В поправках также предлагается не выдавать лицензию на оружие гражданам со снятой или погашенной судимостью за преступление с применением насилия в отношении несовершеннолетних. Авторы инициативы также предлагают лишать лицензий на оружие на год водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передававших машину для вождения нетрезвому человеку.
Также планируется аннулировать лицензию на приобретение оружия и разрешение на его хранение в случае, если владелец не представит оружие для осмотра или не допустит к месту его хранения должностное лицо контролирующих органов власти.
"Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, установленными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере оборота оружия, или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия", – сообщается в поправках.
Вопрос о рассмотрении законопроекта будет решен во вторник, 15 июня.
Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им. Изменения были внесены в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по законопроекту об обороте оружия предстоит серьезная работа, чтобы не навредить интересам граждан, но на первом месте – соображения безопасности.
В свою очередь, Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отмечал необходимость повышения требований к владельцам гражданского оружия.
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий правила выдачи оружия
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