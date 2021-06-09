Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон, который усиливает госконтроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им.

Уточняется, что изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Также стало известно, что ключевые понятия закона предлагается дополнить новым – медицинские противопоказания к владению оружием. Список соответствующих заболеваний будет устанавливать правительство страны.

Кроме того, принятый закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Более того, данную медкомиссию смогут проводить медорганизации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Помимо этого, устанавливается, что медицинское заключение будут оформлять в виде электронного документа, который будет подписан с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медорганизацией, а потом размещаться в реестре документов. В свою очередь, Росгвардия будет иметь доступ к этому реестру, благодаря чему необходимость предоставлять бумажные справки снимается.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по законопроекту об обороте оружия предстоит серьезная работа, чтобы не навредить интересам граждан, но на первом месте – соображения безопасности.

До этого Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.