По законопроекту об обороте оружия предстоит серьезная работа – Песков

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По законопроекту об обороте оружия предстоит серьезная работа, чтобы не навредить интересам граждан, но на первом месте – соображения безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, потребуется, безусловно, такая серьезная и скрупулезная работа, с тем чтобы были учтены все озабоченности, с тем чтобы в то же время не вредить интересам граждан, охотникам и так далее, но, естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте, поэтому предстоит большая экспертная работа", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Что касается исполнения поручения президента главе Росгвардии Виктору Золотову о срочной проработке положения о новых видах оружия в обороте, пресс-секретарь российского лидера отметил, что оно сейчас в работе.

Ранее руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объявил о внесении в Госдуму законопроекта, усиливающего госконтроль за оборотом оружия и ужесточающего прохождение медосвидетельствования.

Ужесточение правил оборота оружия стало обсуждаться после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, 28 апреля оформивший разрешение на владение оружием, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.

Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.