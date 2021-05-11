Фото: ТАСС/Егор Алеев

Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 9 человек, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли 9 человек", – приводит слова главы Татарстана ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало список из 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани. 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, 8 – в тяжелом. Среди пострадавших – школьники от 7 до 15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет. Возраст еще одного пострадавшего уточняется.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Задержанный по подозрению в совершении преступления учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

