Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в школе в Казани

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Минпросвещения РФ опубликовало список из 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, сообщается в телеграм-канале ведомства.

13 человек находятся в состоянии средней тяжести, 8 – в тяжелом. Среди пострадавших – школьники от 7 до 15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет. Возраст еще одного пострадавшего уточняется.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

