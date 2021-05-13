В России предложили выдавать медсправки на оружие только в государственных клиниках

15:05
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Об этом сообщает ТАСС.
"Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование", – отметил Золотов.
Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.
"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хатсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", – подчеркнул он.
Кроме того, Золотов уверен, что для получения специального охотничьего билета необходимо ввести обязательное прохождение курса молодого бойца. Он также предложил ужесточить требования к выдаче самого билета в целом.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия. Также президент заявил о необходимости повысить требования к владельцам гражданского оружия.
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