В России недостаточно критериев для предоставления права на оружие – Москалькова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России мало критериев для предоставления права на приобретение оружия. Необходимы экзамены и тестирования, а также общее просвещение для желающих владеть им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
По ее словам, молодые люди, которые покупают оружие, имеют недостаточно знаний.
"Они далеко не все знают, какая ответственность за нарушение хранения оружия, за его применение, за применение с превышением пределов необходимой обороны, не говоря уже о том, чтобы применить оружие, повлекшее смерть или причинения вреда здоровью", – заявила Москалькова.
Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.
Законопроект предусматривает запрет выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам с административным наказанием за вождение в нетрезвом виде или передачу управления своей машиной нетрезвому, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).
Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Он также отметил необходимость ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: