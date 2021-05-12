В России недостаточно критериев для предоставления права на оружие – Москалькова

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В России мало критериев для предоставления права на приобретение оружия. Необходимы экзамены и тестирования, а также общее просвещение для желающих владеть им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, молодые люди, которые покупают оружие, имеют недостаточно знаний.

"Они далеко не все знают, какая ответственность за нарушение хранения оружия, за его применение, за применение с превышением пределов необходимой обороны, не говоря уже о том, чтобы применить оружие, повлекшее смерть или причинения вреда здоровью", – заявила Москалькова.

Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

Законопроект предусматривает запрет выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам с административным наказанием за вождение в нетрезвом виде или передачу управления своей машиной нетрезвому, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Он также отметил необходимость ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.