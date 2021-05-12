Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

11:30
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает запрет выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам с административным наказанием за вождение в нетрезвом виде или передачу управления своей машиной нетрезвому, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).
Также законопроект предусматривает запрет на распространение в СМИ и Сети инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.
Кроме того, предусматриваются дополнительные основания для аннулирования разрешений и лицензий на оружие в случае, если было отказано Росгвардии в доступе к месту хранения оружия для проверки условий его хранения или предоставлении оружия для его осмотра.
Ранее Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
Кроме того, руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением увеличить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. По его словам, все чаще появляются сообщения о ситуациях, когда ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что привело к гибели или ранению самого ребенка или постороннего человека.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Он также отметил необходимость ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.
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