Володин предложил ограничить доступ к оружию людям с неустойчивой психикой

20:28
Фото: Агентство "Москва"/Фото предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента
Необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Такую инициативу председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале.
Он также заявил о необходимости ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.
"Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки", – написал Володин.
Депутат подчеркнул, что на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия.
Он также заявил о необходимости уйти от анонимности в интернете, чтобы снизить там объем пропагандирующего насилие контента. По его словам, все эти идеи необходимо тщательно обсуждать.
Предложения прозвучали после стрельбы в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.
Хинштейн рассказал о стрельбе в казанской школе
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