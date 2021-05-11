Двое раненных в казанской школе детей находятся в крайне тяжелом состоянии

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Двое детей, раненных в результате стрельбы в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, в детской больнице находятся 18 пациентов. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания.

"Шестеро детей тяжелых, двое в крайне тяжелом состоянии", – цитирует министра РИА Новости.

Для оказания помощи пострадавшим в Казань приехали 39 медицинских специалистов, в том числе врачи из центра Бурденко нейрохирургии.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

