Степан Орлов: волонтерство давно стало для москвичей образом жизни

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Благодаря четко выстроенной масштабной системе гумпомощи в столице, помогать стало удобнее – в каждом административно округе работают пункты сбора "Москва помогает". Для многих неравнодушных жителей разовые акции помощи переросли в образ жизни, в регулярную поддержку нуждающихся, отметил депутат Московской городской думы Степан Орлов.



"Благодаря этой налаженной системе и тысячам неравнодушных москвичей наши бойцы, жители Курской области и новых регионов оперативнее получают продукты, одежду, медицинские препараты, средства личной гигиены и многое другое, в чем сейчас остро нуждаются. Совсем недавно, в годовщину победы в Курской битве, единороссы юга отправили Курску более тонны гумпомощи", – отметил Степан Орлов.



По его словам, помощь жителей не ограничивается тем, что можно купить. Например, волонтеры плетут маскировочные сети и делают окопные свечи для бойцов. Многие неравнодушные объединяются в мини-сообщества на базе различных организаций или собираются дома.



"Например, в Орехово-Борисове работает пункт сбора гуманитарной помощи, который открыл депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Здесь также плетут маскировочные сети – недавно я принял участие в таком мастер-классе. На самом деле освоить технику плетения совсем не сложно – в этом помогают опытные наставники. Главное регулярно уделать этому время. Посещая пункты сбора помощи, я видел много трогательных писем и рисунков детей, которые тоже поддерживают бойцов", – рассказал Орлов.

Ранее на территории Храма святого Праведного Воина Адмирала Феодора Ушакова прошел фестиваль волонтеров района. Идея фестиваля, как и само объединение всех добровольцев Южного Бутова, принадлежит депутату Московской городской Думы Людмиле Гусевой. В Южном Бутове работает несколько волонтерских организаций, которые оказывают помощь ветеранам, многодетным семьям, бойцам в зоне в СВО, бездомным животным, заботятся об окружающей среде.

