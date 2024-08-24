Алексей Лисовенко оценил мастерство участников фестиваля "Джамгаровский карась – 2024"

Фото: Софья Быкова

В субботу, 24 августа, в Лосиноостровском районе прошел традиционный фестиваль "Джамгаровский карась – 2024". На берегах Нижнего Джамгаровского пруда в искусстве рыбной ловли соревновались десятки любителей и профессионалов.



За соблюдением правил состязаний внимательно следили члены жюри, в состав которого вошел директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко.



Рыбакам разрешалось ловить рыбу на два крючка одной поплавочной удочки, донки или фидера. На спиннинги и нахлысты – табу. В выборе и количестве прикормки участников не ограничили. Для извлечения рыбы из воды рекомендовалось использовать подсечку, а хранить улов до взвешивания – обязательно в садке.



В этом году все рыбаки оказались кристально честными. Никто не осмелился на самое "страшное" правонарушение – подкладывать рыбу, пойманную в незачетное время, либо на стороне. Рыбаки слишком долго ждали фестиваля, чтобы омрачить этот праздничный день дисквалификацией.



За своих рыбаков на берегу тихо болели семьи и многочисленные друзья. Духом азарта и прекрасного настроения в этот день были пронизаны все, кто пришел на "Джамгаровского карася".



Команда расчехлить удочки прозвучала в 09:00, а уже через три часа настал волнительный момент определения самых искусных рыбаков. Безусловным победителем фестиваля стал житель Лосиноостровского района Фаррух Ачильдиев, который выловил 2,355 килограмма рыбы.



Он же поймал и "золотую рыбку" – самую большую по весу: на его крючке оказалась рыба весом 0,6 килограмма.



Тройка призеров и ловец самой крупной рыбы награждены призами и грамотами.



"Фестиваль "Джамгаровский карась" нельзя назвать просто соревнованием. Это слово не в состоянии передать тех эмоций, того азарта и внутренних переживаний, которые царили на берегу пруда. Это – праздник души, которую все участники "отвели" в этот день по полной! Я благодарен организаторам и идейным вдохновителям этого чудесного фестиваля, одним из которых является Молодежная палата Лосиноостровского района. Турнир учит любить природу, ценить красивейшие места северо-востока Москвы и культурно проводить свой досуг", – сказал Лисовенко.

В День российского флага, 22 августа, на ВДНХ состоялось праздничное шествие. В первом ряду пятитысячной колонны прошли политики, представители исполнительной власти и общественных организаций столицы. Участие в торжественном мероприятии принял и Лисовенко.

