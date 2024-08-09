Лисовенко проконтролирует обустройство тротуара к колледжу имени М. Ф. Панова

Фото: София Быкова

Студенты и преподаватели колледжа Современных технологий имени М. Ф. Панова обратились в Институт общественных инспекторов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СВАО с просьбой оказать содействие в продлении пешеходного тротуара от платформы "Лосиноостровская" до учебного заведения в Хибинском проезде, 10.

Существующий тротуар заканчивается за 90 метров до учебного заведения. Студенты и преподавателя вынуждены преодолевать этот участок по автомобильной дороге, рискуя попасть под машину. Риски возрастают в зимний период: скользкий асфальт и сугробы значительно сужают проезжую часть.

Передвижение людей по дороге в таких условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алексей Лисовенко встретился с учащимися и преподавательским составом колледжа, пригласив для прямого диалога представителя районной управы. Лисовенко сообщил, что вопрос продления тротуара согласован с органами исполнительной власти района. Работы планируется завершить до 1 сентября.

"Вопрос продления тротуара до Хибинского проезда, 10, требует незамедлительного решения. Ситуация, когда студенты и преподаватели колледжа вынуждены ежедневно рисковать своим здоровьем и жизнями по пути к учебному заведению, недопустима в принципе! О проблеме уже знают в управе Ярославского района. Работы начнутся со дня на день. Их планируется завершить до начала учебного года. Тротуар будет продлен на 90 метров. Надеемся, уже с начала учебного года, не оглядываясь по сторонам в страхе оказаться под колесами машины, молодежь пойдет на учебу", – сказал Лисовенко.

Ранее более 300 подписей собрали в поддержку благоустройства территории возле станции метро "Рязанский проспект". В настоящее время работы здесь уже начались. Здесь появится парковая зона с клумбами и сухой фонтан.

