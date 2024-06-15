Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Директор ГБУ "Московский дом общественных организаций" Алексей Лисовенко выступил на "Фестивале добрых дел" в парке "Яуза", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Друзья, в этот классный летний жаркий денек я хочу всех поздравить с сегодняшним событием. Очень здорово! Спасибо большое за мероприятие, которое здесь сегодня происходит. Каждый житель может сюда прийти, попробовать, как на самом деле плетутся сети. Я сейчас попробую сам изготовить браслет безопасности", – сказал Лисовенко.

Также Лисовенко поблагодарил волонтеров, которые поучаствовали в мероприятии.

"Волонтеров на самом деле в Москве больше миллиона человек. И волонтеры – это люди, которые приходят не по указке, они приходят по зову сердца. И они, как правило, там, где тяжелее всего. И сегодня такие же волонтеры на локациях показывают, что они умеют и как они умеют", – добавил Лисовенко.

Также с приветственным словом выступил директор парка "Яуза" Александр Сапронов. Он рассказал, что члены окружного отделения партии "Единая Россия" "привлекают к себе в районное отделение много людей, жителей, которые вместе по зову сердца помогают фронту".

"Уверен, что вместе с вами мы сможем поддержать ребят. Поэтому всех сегодня приглашаем посмотреть, как мы это делаем, написать письма бойцам, сплести сети и поучаствовать в той работе, которую мы ведем. Добро пожаловать в парк. Проведем сегодня время с пользой", – заявил Сапронов.

Помимо концертной программы фестиваля гости также смогли принять участие в различных активностях и мастер-классах: плетении маскировочных сетей, изготовлении патриотических брошей, ортопедических подушек для госпиталей и сухого душа, обучении основам тактической медицины, перетягивании каната, игре в бадминтон, баскетбол и городки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" открылись "Домики добра". В них будет проводиться сбор гуманитарной помощи. Мэр уточнил, что их можно найти по вывескам с надписью "Москва помогает" на 25 фестивальных площадках в 10 округах столицы.