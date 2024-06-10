Собянин: более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Волонтерское движение Москвы объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы оказывают помощь медикам и спасателям, заботятся о пожилых и детях, а также оказывают поддержку приютам для животных и помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что два года назад по просьбам жителей столицы был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы". За этот период обладателями данной награды стали 60 москвичей.

Собянин отметил, что они проявили себя в разных направлениях волонтерской деятельности: социальном, патриотическом, экологическом, а также спортивном и культурном. При этом многие из них работают в штабе по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает".

Так, глава города рассказал о Галине Дударевой, которая принимает участие в волонтерской деятельности более девяти лет. За это время она успела провести в качестве волонтера более 7,5 тысячи часов. Галина помогает работе региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы", а также оказывает поддержку благотворительному фонду для семей, которые воспитывают детей-инвалидов "Светлячок", и другим организациям.

Кроме того, среди награжденных Собянин отметил предпринимателя Татьяну Кирюхину. В качестве волонтера она работает 5 лет, в течение которых отдала добровольческой деятельности более 5,1 тысячи часов. Она начинала с зооволонтерства, а в настоящее время оказывает поддержку Музею истории ГУЛАГа и Фонду увековечения памяти жертв политических репрессий. Также с 2017 года она осуществляет регулярную опеку над двумя пожилыми жителями Москвы.

Другим волонтером, которого отметил глава города, стала студентка Российского государственного социального университета Екатерина Сторонова. Ее волонтерский стаж составляет 4 года. На счету девушки более 1,3 тысячи часов помощи. Екатерина участвовала в акциях "Лица Победы", "PRO-Социум", а также добровольно помогала в Итоговом форуме "Сообщество", на народном шествии "Бессмертный полк". Кроме того, студентка оказывает поддержку собачьим приютам и помогает проводить тренировки по плаванию и футболу для детей с синдромом Дауна.

В личном блоге мэр также отметил медиаволонтера Константина Денисова, который стал обладателем знака отличия будучи школьником. К настоящему моменту он успел отработать в качестве волонтера более 2,8 тысячи часов. Он помогает освещать события школы и проводить регулярные активные субботы для учащихся и членов их семей. В составе школьного волонтерского отряда Константин ежегодно принимает участие в таких патриотических мероприятиях, как "Спасибо герою", Штаб по встрече ветеранов, "Улицы героев", "Георгиевская лента", "Свеча памяти", "Бессмертный полк".

Рассказал глава города и о Дмитрии Хлестове, который приступил к волонтерской деятельности около семи лет назад и отработал за это время 1,2 тысячи часов. Он участвует в сборе гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он привозит нуждающимся москвичам продукты, одежду и медицинские принадлежности. В качестве члена волонтерской команды он помогал организовывать концертные программы в госпиталях, школах и детских садах на территории новых регионов.

Мэр также упомянул волонтера-рекрутера ресурсного центра "Мосволонтер" Екатерину Глущенко. Она организовывала собеседования с кандидатами в волонтеры, которые участвовали в проведении Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума, а также Всемирного фестиваля молодежи, Игр Будущего и прочих событий. Она также занимается наставнической деятельностью для новых рекрутеров и является куратором программы для начинающих волонтеров.

Студент Владимир Таланов посвятил добровольной помощи более 1,5 тысячи часов. Он помогает в проведении Кубка Московского спорта по фигурному катанию, книжного фестиваля "Красная площадь", Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Также он участвовал в организации Дня студента на ВДНХ, Московского джазового фестиваля, национального чемпионата "Абилимпикс" и Международной выставки-форума "Россия".

Кроме того, знаком отличия обладает замглавы управления по молодежной политике и воспитательной работе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Алена Куриленко. Она возглавляла волонтерский центр более трех лет и работала над созданием инфраструктуры студенческого добровольчества в вузе. Также она помогала организовывать Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ работают более 12,4 тысячи волонтеров, которые провели там свыше 150 тысяч смен. Она обратила внимание, что добровольцы приехали помочь провести данное мероприятие из 156 городов России после обучения и тестирования.

