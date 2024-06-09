Более 12,4 тысячи человек стали волонтерами на выставке "Россия" на ВДНХ

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ работают более 12,4 тысячи волонтеров. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В общей сложности волонтеры провели на выставке больше 150 тысяч смен. Они приехали из 156 городов России, таких как Калининград, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Мирный. Есть и представители дружественных стран", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

В числе волонтеров есть специалисты сфер медицины, образования, СМИ, IT и других. Иногородние добровольцы прибыли в Москву после обучения и тестирования. К волонтерской команде также присоединились студенты РГСУ, РГУ имени А. Н. Косыгина, МИФИ. Участниками стали и активисты молодежного сообщества "STOлица".

Самому старшему волонтеру форума, Лидии Леонтьевой, 83 года. С января 2024 года она работает в павильоне № 9 "Атом".

Ранее стало известно, что выставка-форум "Россия" на ВДНХ закроется 8 июля, но продолжит существовать в формате национального центра "Россия". Для тех, кто не успел посетить форум на ВДНХ, организуют оцифрованную выставку в Сети.

