15-миллионная посетительница выставки "Россия" выиграла поездку в Северную Осетию

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Жительница Ялты Наталья Корнеева стала 15-миллионным гостем выставки-форума "Россия" на ВДНХ и выиграла поездку в Северную Осетию. Об этом сообщается на сайте выставки.

Женщина приехала на выставку с супругом Антоном, восьмилетним сыном Ярославом и пятилетней дочерью Варварой. Им вручили сертификат на поездку около стенда региона.

В 2024 году в Северной Осетии отмечаются 100-летие со дня образование республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240-й день рождения Владикавказа.

До этого 14-миллионный гость выставки-форума "Россия" получил сертификат на путешествие в Тобольск. Поздравили посетителя в "Доме полимеров", где представлена экспозиция компании "Сибур". Программа поездки предполагала экскурсию по местам детства химика Дмитрия Менделеева и современному комплексу РФ по производству синтетических материалов.

