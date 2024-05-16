13-миллионная посетительница выставки "Россия" получила тур по Кировской области

Фото: телеграм-канал "Россия. Поехали!"

Москвичке Татьяна Ясюкович, которая стала 13-миллионным посетителем выставки-форума "Россия", подарили тур по Кировской области и Кирову, который в этом году отмечает 650-летие, передает ТАСС.

"Обладателем подарка стала семья: москвичка, ее дочь и двое внуков. Семье вручили двухдневный тур по Кировской области, в том числе по городу Кирову", – говорится в сообщении.

Их поздравили зампред правительства Кировской области Евгений Габсаматов и гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. Кроме того, самому младшему члену семьи подарили куклу от кировской фабрики игрушек "Весна".

Уточняется, что во время поездки они смогут посетить фабрику больших матрешек и музей знаменитых художников братьев Васнецовых, в программе также предусмотрена экскурсия в Космоцентр и планетарий.

Помимо этого, москвичей ждут в сыроварне, где им расскажут о разнообразных видах сыра региона, вотчине Воеводы Вятского и в конном дворе воеводы, где гости смогут прокатиться на лошадях.

По словам губернатора региона Александра Соколова, юбилей города будет сопровождаться различными событиями.

"Рассматриваем его как начало важных масштабных изменений в регионе на многие годы вперед. Нам важно, чтобы Киров ассоциировался с богатейшими традициями России, огромным историческим и культурным наследием, с комфортом, ухоженностью и гостеприимством", – отметил Соколов.

Ранее москвичам напомнили, что на выставке "Россия" пройдет развлекательно-познавательные Дни здоровья 18–19 мая. Программа включит в себя документальные фильмы, встречи с авторитетными врачами, полезные подарки, а также мастер-классы по оказанию первой помощи.