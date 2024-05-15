Дни здоровья пройдут на выставке-форуме "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ телеканал "Доктор" организует развлекательно-познавательные Дни здоровья для всех посетителей 18–19 мая. Об этом сообщается на сайте канала.

Программа включит в себя документальные фильмы, встречи с авторитетными врачами, полезные подарки, а также мастер-классы по оказанию первой помощи.

Так, 18 мая в 12:00 состоится встреча с детским психологом Еленой Бурьевой на тему "Недетские вопросы". В 15:30 нутрициолог Дарья Савельева поговорит на тему "Стресс и еда", а в 17:00 гостей ждет диетолог Марина Макиша, которая расскажет про базовые принципы здорового питания.

19 мая в 12:00 главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская проведет встречу на тему "Почему важно говорить о здоровье". В 14:30 семейный терапевт Иван Алименко поделится методами распределения внимания и ресурса между работой и семьей.

Помимо этого, 18 мая в 14:30 и 19 мая в 15:30 посетители смогут принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи от инструкторов Местного отделения Российского Красного Креста МО "Академический".

Цикл документальных фильмов "Клинический случай", который расскажет, смогла бы современная медицина продлить жизнь известным людям, будут транслировать с 10:00 до 22:00 все два дня. Также с 12:00 до 19:00 на профессиональном анализаторе InBody всего за 60 секунд можно будет пройти полный анализ состава тела.

Все мероприятия бесплатные и будут проходить в павильоне "Мир цифры" на стенде "Россия. Телевидение и радио" (ВГТРК).

На международной выставке-форуме "Россия" 14 мая также начались мероприятия на тему "Москва – молодежная столица", посвященные инициативам и возможностям для подрастающего поколения. Для гостей организуют встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины, зарядки, а также танцевальные флешмобы. Уточняется, что программа продлится до 12 июня.

