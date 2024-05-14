На площадке Москвы на выставке "Россия" пройдут мероприятия для молодежи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с 14 мая по 12 июня пройдут мероприятия на тему "Москва – молодежная столица". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

По данным департамента, для гостей организуют встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины, зарядки, а также танцевальные флешмобы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятия посвятят инициативам и возможностям для подрастающего поколения. На выставке состоятся презентации карьерных и творческих проектов, лекции экспертов в разных сферах, а также выступления молодых музыкантов и предпринимателей.

В комитете уточнили, что участником одной из тематических сессий станет руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина. Она расскажет о направлениях, которые москвичи выбирают для профессионального и личностного развития.

Кроме того, на форуме "Россия" пройдет лекция-квиз "Финтех для всех". Все желающие проверят свои знания в области финансовой грамотности и ознакомятся с полезными технологическими решениями.

Также в рамках программы заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан проведет творческую встречу. Он расскажет посетителям о своем опыте работы в кино и театре. Вход на мероприятия свободный, без предварительной регистрации.

Ранее на ВДНХ стартовал VIII Открытый московский фестиваль конного искусства и спорта. Он пройдет с 11 по 26 мая на выводном круге Центра национальных конных традиций. Для посетителей подготовили выступления лучших спортсменов страны.

