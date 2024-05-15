Второй московский детский фестиваль искусств "Небо" пройдет в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй московский детский фестиваль искусств "Небо" пройдет 1 и 2 июня в Парке Горького. В нем поучаствуют артисты театра и цирка, танцоры и писатели. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что на девяти площадках фестиваля пройдут более 100 мероприятий. В этом году программа разнообразная и будет интересна не только детям, но и взрослым. Для гостей подготовлены научные эксперименты, спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, постановки и концерты, рассказал Фурсин.

На главной сцене москвичей ждут выступления оркестров, популярные спектакли и театральные премьеры. Артисты "Геликон-оперы" представят программу, в которую войдут арии и дуэты из мирового оперного репертуара, а театр Моссовета покажет спектакль "Бременские музыканты" в постановке Евгения Марчелли.

Кроме того, на московский фестиваль приедут и старейшие уличные театры России, среди которых – Воронежский театр кукол имени Вольховского и уличный театр "Странствующие куклы господина Пэжо" из Санкт-Петербурга. Они представят театрально-цирковой спектакль "Дюймовочка" на танцевальной площадке Парка Горького.

Также гости смогут увидеть спектакль "Птицы" тюменского театра "Мимикрия". Театр предмета Михаила Плутахина проведет интерактивный мастер-класс, а Государственный уличный театр Картонии – интерактивный спектакль-променад,

Худрук Театра наций и фестиваля "Небо" народный артист РФ Евгений Миронов заявил, что фестиваль дает детям и подросткам возможность самоопределения, выбора профессии и творческого языка. Фестиваль предлагает разобраться во многих областях через интерактивные практики, уточнил он.

В конце каждого дня фестиваля артисты всех уличных театров будут участвовать в шумных и красочных шествиях, к которым присоединятся и герои любимых мультфильмов. Полная программа мероприятий размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с 14 мая по 12 июня проходят мероприятия на тему "Москва – молодежная столица". Для посетителей подготовлены встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины и флешмобы. Также пройдет лекция-квиз "Финтех для всех", в ходе которой гости проверят свои знания в области финансовой грамотности.