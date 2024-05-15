Эколого-спортивный фестиваль пройдет в парке "Царицыно"

Фото: департамент культуры города Москвы

Первый летний эколого-спортивный фестиваль "На лугу" пройдет на территории музея-заповедника "Царицыно" 25 и 26 мая. Для участников мероприятия подготовили свыше 50 активностей – от научных и творческих мастерских до биостанций и образовательных прогулок с учеными по парку, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента культуры.

Программа фестиваля распределится по трем ключевым тематическим направлениям: творчество, исследование, осознанное поведение.

В рамках творческого блока для гостей состоится фотоквест и различные мастер-классы. В контексте темы "исследования" будут работать биостанции, которые будут проводить исследования микроскопических организмов, птиц и зверей. Например, на станции "Микромир" посетителям продемонстрируют процесс подготовки проб для дальнейших исследований, дети смогут изучить под микроскопом живые микроорганизмы.

Кроме того, в лекционном зале можно будет участвовать в интересных экспериментах или слушать лекции о флоре и фауне и даже узнать, как изготовить краски из растений.

Участники экофестиваля смогут узнать, как ежедневные действия человека оказывают воздействие на окружающую природу, приняв участие в забеге с очисткой территории от мусора "Культурный плоггинг". 25 мая будет организован 3-километровый маршрут для семейных групп, а 26 мая состоится забег на 13 километров, который в этом году пройдет через Бирюлевский дендропарк.

"Мы ожидаем, что фестиваль объединит людей, которые ценят экологический подход, ответственное потребление, а также стремятся к здоровому стилю жизни. За счет такого разнообразия активностей мы выйдем за рамки исключительно досугового мероприятия и станем новой городской площадкой, где громко и подробно говорят об экологии и природоохранных ценностях. Одна из главных целей, которые мы ставим перед собой, – воспитание молодежи с чувством ответственности, особенно в отношении окружающей среды", – рассказала генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с 14 мая по 12 июня пройдут мероприятия на тему "Москва – молодежная столица". Для гостей организуют встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, викторины, зарядки, а также танцевальные флешмобы.