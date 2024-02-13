В России планируют ужесточить наказание за незаконную рубку леса

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Законопроект министерства природы РФ, в рамках которого планируется внедрить поправки в систему штрафов для нарушителей, будет рассмотрен Госдумой 13 февраля. Об этом сообщает газета "Известия".

По новым предложенным изменениям в КоАП РФ штрафы за повторные нарушения требований по изготовлению, перевозке, хранению и учету древесины будут серьезно увеличены.

В Рослесхозе объяснили, что если поправки одобрят, то при первом нарушении планируют выписывать штраф. В случае повторного нарушения злоумышленнику не только назначат увеличенную сумму штрафа, но и заберут технику и саму древесину.

При этом в ведомстве уточнили, что до сих пор действует правило: если древесину перевозят без электронного подтверждающего документа, то штраф выписывают вместе с изъятием материалов и оборудования.

Так, теперь за повторные нарушения будут выписывать штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 300 до 500 тысяч рублей. Аналогичные меры предупреждения о недопустимости вырубки леса будут действовать, если машины, перевозящие древесину, не будут оснащены системой ГЛОНАСС, которая необходима для контроля за перемещением материалов.

Более того, административную ответственность могут вменить тем владельцам техники, которые не обладают подтверждающими документами по проведению работ в лесу.

Рослесхоз также уточнил, что штрафы будут выписывать тем, кто нарушает условия размещения и характеристик помещений для хранения древесины, а также несвоевременно направляет отчет о лесоперерабатывающих объектах, о ввезенной и вывезенной со складов лесопродукции.

В министерстве заключили, что подобные поправки позволят бороться с декриминализацией лесной сферы.

Ранее в России ужесточили ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Постановление в 2020 году подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей может грозить лишение свободы на срок до семи лет.



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