В РФ ужесточили ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое ужесточит ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, чтобы сократить нелегальный экспорт. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

"Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Как уточняется, теперь незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей будет наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов с 1 января 2021 года.

Речь идет о хвойных и ценных лиственных породах. Глава государства также отметил, что под запрет должны попасть и грубо обработанные лесоматериалы, которые проходят обработку лишь "для вида". Президент подчеркнул, что незаконная рубка леса является застарелой проблемой.

Весной этого года ученые заявили, что Амазонские джунгли ждет засуха. По словам экспертов из США и Великобритании, если вырубка природных массивов продолжится, то тропический лес исчезнет в течение 50 лет.

Межправительственная группа специалистов рассказала, что природная экосистема Амазонии стала близка к "точке невозврата".

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