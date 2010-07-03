В Сибири выявили случаи намеренного поджога леса

15:20
15:20
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Фото: ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана"
В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки.
"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки", – цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
В регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Действующими остаются 57 пожаров на площади более 75 тысяч гектаров. За минувшие сутки два пожара были локализованы на землях "Заповедного Прибайкалья", один – на землях "Витимского заповедника" в Бодайбинском районе. На официальном портале региона говорится, что тушением занимается почти тысяча человек.
Проблема незаконных рубок леса особенно актуальна для Иркутской области. В мае этого года в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи Владимиру Путину показали сюжет, в котором сообщалось, что в Приангарье вместо валки сухостоя срубают дорогостоящий лес.
Участница форума из города Ангарска добавила, что в регионе бытует версия, что пожары начались "искусственно, чтобы были скрыты следы незаконной валки леса". Глава государства согласился, что самый простой способ скрыть следы незаконных действий – поджечь лес. "Мы проведем расследование", – резюмировал он.
Сюжет: Пожары в Сибири
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