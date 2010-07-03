Площадь лесных пожаров снова начала расти в Сибири

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"

Площадь лесных пожаров снова начала расти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

На официальном портале Иркутской области говорится, что на территории региона за минувшие сутки ликвидировано два лесных пожара площадью 10 гектаров, продолжает действовать 132 очага. Площадь горения выросла на 36 тысяч гектаров.

"Сейчас работает 992 человека, 165 единиц техники. На мониторинге задействованы четыре самолета Ан-2 и три легкомоторных самолета. Два вертолета Ми-8 ведут переброску группировок", – говорится в сообщении. Девять бортов авиации заняты тушением пожаров: пять от Минобороны РФ и четыре от МЧС.

В Красноярском крае, по данным на утро 6 августа, горит более 843,8 тысячи гектара. По сравнению с 5 августа площадь возгораний выросла почти на 30 тысяч гектаров. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 71 пожар общей площадью 830,6 тысячи гектара.

Пожароопасный сезон начался очень рано из-за малоснежной зимы и ранней весны. Большинство пожаров действуют на расстоянии более 25 километров от населенных пунктов и не представляют угрозы населению.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует также в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).



В Сибири начали вызывать дожди для борьбы с пожарами

В субботу, 3 августа, сотрудники "Авиалесоохраны" ликвидировали пожар на месте падения Тунгусского метеорита. По словам экспертов, возгорание на непроходимой территории возникло из-за сухой грозы. Пожарным пришлось вручную прокладывать заградительные полосы и разбирать лесные завалы.

Пожароопасная ситуация сохранится в ближайшую неделю. Сибирские регионы будут находиться во власти антициклона, потому вероятность дождей невелика.

