Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Авиация Минобороны за двое суток ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 113 тысяч гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Самолеты Ил-76 совершили 34 вылета, сбросив на охваченные огнем лесные массивы более 1400 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.
На территории России зафиксировано порядка 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. В Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим ЧС.
В зоне задымления оказалось более 800 населенных пунктов.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В МЧС уточнили, что распространение пожаров произошло из-за недостаточных мер для тушения очагов возгорания.
В Красноярск для тушения прибыли самолеты министерства обороны. Также в Сибирь направились следователи из Москвы, чтобы помочь в расследовании пожаров.
1 августа в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело.
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