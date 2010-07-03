Следователи из Москвы направлены для установления причин лесных пожаров

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин послал следователей из Москвы помогать в расследовании масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что он направил сотрудников центрального аппарата СК в пожароопасные регионы, чтобы они помогли установить причины и условия, способствующие возникновению и масштабному распространению огня.

Бастрыкин потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники СК исследуют данные, связанные не только с распространением огня, но и порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов. В Красноярск прибыли самолеты Минобороны России для тушения лесных пожаров на территории региона.

В МЧС также уточнили, что причиной распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгорания.

31 июля депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты. По словам авторов инициативы, в 2019 году возгорания носят чрезвычайный характер, а принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения.

В свою очередь, Дмитрий Медведев в ходе совещания в Чите обсудил вопросы об усилении группировок для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Также в ходе встречи он дал распоряжение выявить намеренные поджоги для сокрытия нелегальной заготовки леса и представить предложения по созданию лесопожарного центра.

